Spotify, ora i fan possono supportare direttamente gli artisti

Il mese scorso Spotify aveva lanciato il Covid-19 Music Relief project con l’obiettivo di sostenere associazioni impegnate, non solo in tempi di Coronavirus, al fianco degli artisti e del mondo della musica, in questi giorni colpito, come tanti altri settori, dalle conseguenze della pandemia. Il secondo passo, del quale il colosso del music streaming aveva già fatto cenno, è stato quello di mettere a disposizione la possibilità di indirizzare attraverso delle donazioni il denaro degli utenti Spotify, nel caso lo desiderassero, verso gli artisti, raccogliendo così dei fondi in loro sostegno. Ora la funzione, battezzata Artist Fundraising Pick, è diventata realtà e gli artisti possono attivarla a partire dal loro profilo Spotify, permettendo ai fan di donare denaro attraverso piattaforme come CashApp, GoFundMe o PayPal. Gli artisti potranno anche indirizzare i fan verso le realtà che hanno aderito al Music Relief project, come il Centre National de la Musique francesce, il Deutsche Orchestrer-Stiftung tedesco, l’Help Musicians britannico, l’Irish Music Industry Covid-19 Emergency Relief Fund irlandese e così via (la lista completa è disponibile sul sito del Music Relief project).

“Così come gli artisti possono mettere in evidenza qualsiasi canzone sul loro profilo come come Artist Pick, ora possono mettere in evidenza una raccolta fondi specifica”, spiega Spotify sul suo sito web, proseguendo: “Innanzitutto questa funzione permette agli artisti che sono interessati di raccogliere denaro per sostenere loro stessi, la loro band o la loro squadra, di lasciare la parola ai loro fan sul loro profilo artisti Spotify”.

Le “mance” online per gli artisti non sono una cosa del tutto nuova per il mondo delle piattaforme online. Twitch, ad esempio, utilizza questa funzione, ma anche la cinese Tencent Music Entertainment. Persino YouTube aveva messo a disposizione un servizio di questo tipo per i suoi creators nel 2014, salvo poi ritirarlo e sostituirlo con Super Chat, che fa sì che gli interventi in chat dei fan che versano un contributo - in parte destinato ai creators - risultino in evidenza.