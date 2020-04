Gli italiani Fratelli Gargarelli e Rachele Tarantino nel video dei Major Lazer

I Major Lazer hanno diffuso il video di “Lay your head on me”, il brano pubblicato nelle scorse settimane e nato dalla collaborazione con il frontman dei Mumford & Sons Marcus Mumfor.

Vista l'attuale emergenza, la clip è stata realizzata rispettando il distanziamento sociale e in modalità collettiva: è stato curato dal regista Filip Nilsson (Justice) e dal coreografo Ryan Heffington (Sia, Florence & The Machine, FKA Twigs, Christine And The Queens), che hanno chiamato a raccolta artisti di tutto il mondo a partecipare al video, seguendo il motto: “Siate voi stessi. Noi vi amiamo così”.

Il risultato è un insieme di 177 performance provenienti da 29 paesi diversi, tra cui gli italiani i pugliesi Fratelli Gargarelli (già visti in tv a "Tu Si Que Vales") e l'astigiana Rachele Tarantino.

