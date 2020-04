Music Biz Cafe, parla Paolo Salvaderi (Radio Mediaset)

L'amministratore delegato di Radio Mediaset Paolo Salvaderi è stato ospite di Music Biz Cafe, il video appuntamento di Rockol che vede i protagonisti del settore musicale italiano fare il punto, a colazione, sui tempi più importanti all'ordine del giorno della filiera creativa e dell'intrattenimento.

Una recente indagine effettuata da Gfk ha rivelato come l'emergenza sanitaria da Covid-19 abbia impattato in modo contenuto sulla radiofonia italiana: "Perché la radio, oggi, ha necessità di essere multipiattaforma", spiega Salvaderi, "La radio è entrata talmente in profondità nel tessuto sociale da venire consultato su tutti i mezzi, dallo smart speaker alla più tradizionale autoradio. E questa per noi non è una novità: ci siamo posti il problema di come l'ascolto stesse cambiando in un momento così delicato come quello del Covid-19, e grazie alla ricerca abbiamo avuto una risposta che è anche una conferma. Tutto quello che abbiamo perso in termini di mobilità, l'abbiamo recuperato attraverso le altre piattaforme".

Con United Music Radio Mediaset è sbarcata sul panorama digitale, dove operano già altre piattaforme streaming che sono riuscite a consolidare - pur a fronte di una contrazione dell'audience nelle prima fasi dell'emergenza sanitaria - le proprie quote di mercato. Qual è la differenza della proposta della piattaforma del network guidato da Salvaderi? "Semplice: il modello di business", spiega lui: "Non abbiamo la presunzione né l'obbiettivo di andare a competere su dei mercati globali basati su un modello a pagamento - penso a Google, Amazon, Spotify - che vivono grazie alle sottoscrizioni. Noi abbiamo un modello advertising driven, che trae la propria alimentazione economica dalla pubblicità e dai clienti: essendo un polo radiofonico, nel nostro dna c'è la selezione musicale e dei contenuti qualificati: il nostro obbiettivo è quello di dare all'utente dei canali precostituiti - per tema, per genere, per modalità o fasce di età - più vicine alle digital radio che ai broadcaster puri".