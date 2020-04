Vasco ricorda quando uscì ‘Rewind’: ‘Il live del secolo’

“È il live del secolo!”. Quale? Quello di Vasco, secondo Vasco. Nello specifico, il concerto che il rocker di Zocca ha tenuto il 20 giugno 1998 all’Autodromo Enzo Ferrari di Imola per l’Heineken Jammin' Festival, confluito nell’album live “Rewind” pubblicato dal Blasco il 22 aprile dell’anno successivo. Con un post su Instagram Vasco ha ricordato l’anniversario dell’album, testimonianza di quello che l’artista introduce come “il primo vero evento epocale di massa, il primo del genere in Italia, con più di 130.000 spettatori paganti”. Prosegue la voce di “Alba chiara”:

La copertina del disco, realizzata in quattro diversi colori, ritrae Vasco nel momento in cui scende dall'elicottero che l'ha portato al concerto. "Quella sera ho goduto parecchio perché sentivo e vedevo la risposta del pubblico... ma anche della band... perché dal palco, soprattutto se è così grande, hai qualche difficoltà a sentire perfettamente tutti gli strumenti musicali... invece quella sera è andato tutto benissimo, c'era grande intesa, a tutti i livelli. Il doppio live che ne è venuto fuori è davvero molto bello, direi quasi perfetto... è il live del secolo!

Ai grandi live Vasco è avvezzo: per restare solo sugli anni più recenti, è dal 2018 che il cantautore porta ogni estate la sua musica negli stadi d’Italia. Ma è nell’anno precedente, il 2017, che Vasco è entrato nella storia della musica dal vivo con il suo Modena Park, maxi evento andato in scena al parco Enzo Ferrari di Modena che detiene il primato, a livello mondiale, del maggior numero di spettatori paganti con più di 220mila biglietti staccati. L’ultima volta che, qualche giorno fa, Vasco si è espresso sulla ripresa della musica dal vivo - ferma a causa del Coronavirus e delle misure di distanziamento sociale intraprese per contrastarne la diffusione – aveva avvisato di non farsi “grandi illusioni”.