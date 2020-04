X Factor 2020, Neffa sarà uno dei giudici?

X Factor ha acceso i motori e si sta dirigendo verso la sua prossima edizione, la quattordicesima. Non si sa ancora molto su quello che X Factor 2020 ci riserverà, ma un punto fermo c’è e lo sappiamo dalle scorse settimane: il conduttore di tutte le edizioni Sky, Alessandro Cattelan, resterà al suo posto. Mistero invece sui giudici del talent, che lo scorso anno erano stati Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, il frontman dei Subsonica Samuel e Malika Ayane. Quotidiano.net, però, fa avanti un nome, quello di Neffa, che cita come una delle figure “papabili ad approdare in giuria”.

Nel frattempo, il casting di X Factor 2020 è partito. E anche se i tempi non sono dei migliori, Sky fa sapere che le candidature che stanno arrivando al programma sono dal punto di vista numerico “perfettamente in linea con l’ottimo trend delle edizioni precedenti”. Lo staff del talent guarda con fiducia ai passaggi successivi delle selezioni, anche nel caso in cui il distanziamento sociale dovesse essere ancora l’elemento principe delle interazioni sociali, spiegando di essere al lavoro su “un modello di intrattenimento diverso dal passato, che non può prescindere dalla cifra del made in Italy nel mondo: la fantasia, l’inventiva, la creatività, l’originalità. Quello che potremmo definire l’Italian Factor”.