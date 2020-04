Prince, il tributo live con i Foo Fighters per l’anniversario della morte: video

Come ricordato anche da Rockol ieri, il 21 aprile di 4 anni fa ci lasciava Prince. Per rendere omaggio al chitarrista e cantante di Minneapolis nel corso dell’ultima edizione dei Grammy Awards è stato registrato un tributo, “Let’s Go Crazy: The Grammy Salute To Prince”, destinato a essere trasmesso nel giorno dell’anniversario della morte. Al set hanno preso parte i Foo Fighters, gli Earth Wind & Fire, St. Vincent, Beck, il frontman dei Coldplay Chris Martin, John Legend, Mavis Staples e diversi altri artisti. Qualche video estratto dal live lo trovate qui sotto: tra gli altri, gli Earth Wind & Fire hanno proposto la loro versione di “Adore”, Dave Grohl e soci hanno messo in scena “Darling Nikki” e John Legend “Nothing Compares 2 U”.

The Foo fighters performing Prince's Darling Nikki pic.twitter.com/GKbzdhu9Nq — J Romeo (@ElGarrobo33) April 22, 2020

St. Vincent - Controversy @ Let’s Go Crazy: The Grammy Tribute to Prince pic.twitter.com/0FAlo4GBjQ — gaycowboycore (@annieclork) April 22, 2020

Prince wrote Bangles ‘Manic Monday.’ ⁦@SusannaHoffs⁩ and Coldplay Chris Martin perform their version. That man was such an artistic genius. #GRAMMYSalutePrince pic.twitter.com/xTFdOGVETY — Rebecca Bond (@RebeccaBond007) April 22, 2020

Anche diversi collaboratori di Prince hanno partecipato al tributo al Convention Center di Los Angeles, come Morris Day and the Time, The Revolution e Sheila E.

Proprio nelle scorse settimane il frontman dei Foo Fighters ha ricordato l’emozione di quando Prince, performer dell’halftime show del Super Bowl 2007, ha eseguito, tra i vari brani da lui proposti, una cover del classico dei Foo Fighters “Best of You”: Grohl ricorda quel momento come “il traguardo musicale del quale andavo più fiero”.

Il tributo a Prince registrato il 28 gennaio scorso ai Grammy è stato trasmesso dalla CBS. L’elenco dei brani interpretati dai vari artisti presenti lo trovate qui.