Jovanotti, "Sanremo 2021? Siamo ad aprile, non sappiamo neanche se ci sarà"

"Questo è il primo progetto con Lorenzo, spero ne seguiranno altri: è un innovatore naturale", ha detto Fabrizio Salini, amministratore delegato RAI presentando "Non voglio cambiare pianeta", il docu-trip di Jovanotti, dal 24 aprile su RaiPlay. Così, durante la presentazione alla stampa è arrivata inevitabile la domanda: Jovanotti a Sanremo nel 2021?

Nel 2020 Lorenzo non ha partecipato con gli amici Fiorello e Amadeus, nonostante se ne fosse parlato. La motivazione ufficiale du proprio il viaggio di "Non voglio cambiare pianeta".

Oggi così risponde: "Ragazzi, siamo ad aprile, non sappiamo neanche se ci sarà Sanremo nel 2021. Con Ama e Fiore siamo amici: quel gruppo cresciuto attorno a Claudio Cecchetto è fatto da brave persone, che non mi hanno mai deluso e spero di non avere io deluso loro. Non avevo mai detto che avrei partecipato nel 2020, ho solo fatto una battuta ad agosto. Non avevo un progetto artistitico da portare, ed ero in viaggio... Per l'anno prossimo, davvero, non sappiamo nulla".

Si è tornato a parlare di Sanremo nei giorni scorsi in due battute: prima Amadeus ha di fatto confermato la sua disponibilità a condurre l'edizione 2021:

"Ho sempre detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si dice 'ci penso'. Ma questo non sarà il mio secondo Sanremo, ma il primo dopo il Coronavirus".

A cui ha fatto eco su una diretta instagram Fiorello: