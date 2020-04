Steve Hackett presenta e suona "Supper's Ready". Video

Steve Hackett non si ferma e, bloccato in casa dalla pandemia dovuta al Covid-19, continua a pubblicare sul proprio canale YouTube dei video nei quali lo si può vedere suonare e commentare alcuni brani del tempo in cui militava nei Genesis oppure della sua carriera solista.

Le nuove clip pubblicate dal musicista inglese prendono in esame “Supper's Ready”, la lunga suite (quasi 23 minuti), molto amata dai fan della band inglese, che chiude il quarto album dei Genesis uscito nel 1972, “Foxtrot”. Sorridendo Hackett dice:

“Questa, perché è il momento preferito di molte persone.”

Un altro brano proposto da Hackett è “Ripples”, scritto da Mike Rutherford e Tony Banks, e incluso nell'album del 1976 “A Trick Of The Tail”, il primo disco pubblicato dai Genesis dopo la fuori uscita del cantante Peter Gabriel, sostituito da Phil Collins.

Il chitarrista introduce questa canzone dicendo:

"Ricorderete che questo è stato il primo tentativo di Phil Collins di cantare come solista con i Genesis. Sapevo che aveva una buona voce, facemmo un provino a molti cantanti, ma avere qualcuno con una voce così bella nel gruppo era un'occasione troppo ghiotta per lasciarla andare".

In precedenza Steve Hackett aveva già proposto versioni acustiche di altri brani dei Genesis come “Horizons”, il brano che introduce “Supper's Ready” in “Foxtrot”, “Blood On The Rooftops” e, da “Selling England by the Pound” (leggi qui la nostra recensione), “The Cinema Show” e “Firth of Fifth”.