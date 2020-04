Glen Hansard, Eddie Vedder a sorpresa nel live streaming di compleanno

Ieri Glen Hansard ha compiuto cinquant’anni e non ha rinunciato ai festeggiamenti in musica, proponendo ai fan un live streaming sul suo profilo Instagram. È durante la performance casalinga dell’artista irlandese che ha fatto la sua comparsa l’amico Eddie Vedder, augurando buon compleanno al cantautore irlandese con una poesia scritta dal leader dei Pearl Jam – ricordiamo che lo scorso anno i concerti italiani del cantante in versione solista sono stati aperti da Hansard. Se vi foste persi tanto la sorpresa di Vedder quanto l’intero live a distanza della voce di “Falling Sowly” trovate tutto in questo video:

La sorpresa di compleanno non è stata l’unica per Glan Hansard, al quale gli amici di Lucca, città alla quale l’artista è particolarmente legato, hanno dedicato un video con il nome di "Skystoners", un tributo collettivo sulle note di "Song of good hope".

Hansard ha pubblicato lo scorso anno il suo “This Wild Willing”, quarto capitolo discografico per il cantautore. Potete leggere qui la nostra recensione dell’album.