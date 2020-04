Sanremo 2021, sarà ancora tandem Amadeus - Fiorello?

Durante una diretta Instagram con il campione di tennis Nole Djokovic, Fiorello ha fatto sapere di stare considerando l'eventualità di tornare ad aiutare l'amico Amadeus per la conduzione del prossimo festival di Sanremo. Come riporta l'agenzia ADNKronos, lo showman siciliano ha dichiarato:

"Amadeus mi ha chiamato e mi ha chiesto 'lo facciamo di nuovo?'. E io ci sto pensando, tutto qua"

Nei giorni scorsi era stato lo stesso Amadues a fare cenno a un possibile secondo passaggio sul palco del Teatro Ariston:

"Ho sempre detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si dice 'ci penso'. Ma questo non sarà il mio secondo Sanremo, ma il primo dopo il Coronavirus".

Proprio l'emergenza da Covid-19 ha messo in dubbio lo svolgimento della manifestazione canora nel corso del prossimo mese di febbraio, periodo tradizionalmente indicato per lo svolgimento del Festival della Canzone Italiana. Come dichiarato qualche giorno fa dal patron del Teatro Ariston Walter Vacchino: