In arrivo Sonos Radio (con la collaborazione di Thom Yorke e altre star)

Il marchio americano di elettronica Sonos ha lanciato oggi, martedì 21 aprile, Sonos Radio, servizio gratuito supportato dalla pubblicità che permetterà ai suoi utenti di riprodurre musica e podcast oltre che alla programmazione di 60mila stazioni radio digitali: per l'occasione la società ha anche predisposto una selezione di contenuti curati da artisti come il leader dei Radiohead Thom Yorke, la cantante, chitarrista e autrice degli Alabama Shakes Brittany Howard, il già frontman dei Talking Heads David Byrne e dai responsabili della Third Man Records Records, l'etichetta dell'ex leader dei White Stripes Jack White.

Il servizio per il momento è disponibile in Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Irlanda e Australia: a breve è atteso lo sbarco anche in altri paesi, tra i quali l'Italia. A curare il soundbranding del servizio è stato Philip Glass, compositore considerato uno dei massimi esponenti del minimalismo contemporaneo.

"Qui, in una nuova forma, c'è quella mia abitudine sempre crescente di compilare e mettere insieme ciò che ho scoperto di nuovo e che mi ha affascinato, o commosso, o ancora ossessionato, sfidato, aperto nuove porte, ricordato ciò che avrei potuto dimenticare, che è follemente complesso o elegantemente semplice, violento, divertente, disordinato, pesante o leggero", ha dichiarato Thom Yorke al proposito: "Qualunque cosa mi abbia colpito in testa, fondamentalmente. Potrebbe essere nuovo o vecchio o semplicemente ritrovato. Con tutto questo tempo che abbiamo chiusi in casa, spero che questo rappresenti una connessione gradita e una via di fuga ... e che fermi le pareti che si stringono così velocemente".