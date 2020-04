Bright Eyes, ascolta il nuovo singolo 'Forced Convalescence' con Flea (Red Hot Chili Peppers)

Il progetto intestato a Conor Oberst ha reso disponibile in streaming gratuito un nuovo album, intitolato "Forced Convalescence": la canzone - che segue il precendente inedito "Persona non grata" - distribuita a partire dallo scorso 7 aprile - è stata registrata in compagnia del bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea e a Jon Theodore, già batterista per Mars Volta e Queens of the Stone Age.

Caricamento video in corso Link

La band composta da Oberst, Mike Mogis e Nathaniel Walcott - che aveva interrotto le attività dopo la pubblicazione dell'album “The People’s Key” nel 2011 - aveva in programma una serie di eventi dal vivo (a partire dallo scorso 23 marzo) tra Tokyo, Los Angeles e New York, che però è stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19: le due canzoni appena pubblicate potrebbero figurare in un prossimo futuro nella tracklist di un nuovo album di inediti della formazione, pubblicato dall'etichetta indipendente Dead Oceans, i cui dettagli - tuttavia - non sono ancora stati annunciati.