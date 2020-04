Iggy Pop, in download gratuito la cover di 'Family Affair'

Il già leader degli Stooges, che oggi - martedì 21 aprile 2020 - compie 73 anni, ha reso disponibile sul suo sito ufficiale in download gratuito la cover di "Family Affair", canzone incisa in origine dagli Sly & The Family Stone e riletta da Iggy Pop nel 1985 in collaborazione con Bootsy Collins, che ne registrò la parte di basso. Il brano è ascoltabile online e scaricabile a questo indirizzo.

"Ho sempre adorato questa canzone", ha spiegato Iggy alla BBC: "E' venuta fuori quando le cose mi stavano andando male, nel 1971. C'è molta verità in essa, specialmente nella seconda strofa, relativamente a quelle domande che si ripresentano ancora oggi. Ho adorato quel pezzo e adoro ciò che Bootsy ci ha fatto. Bootsy è una grande star: c'è così tanta vitalità nel suo modo di suonare, e così tanta personalità e verità in lui. È stato un grande brivido lavorare con lui e Bill Laswell".

"Poi, di recente, quando la vita quotidiana si è calmata un po' per tutti, mi è capitato di riascoltarla", ha concluso l'Iguana: "Mi ha fatto stare bene, è stata una buona compagnia: spero che mettendola a disposizione possa fare compagnia anche a qualcun altro".