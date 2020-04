Quella volta che Michael Jackson chiese un appuntamento ad Halle Berry

Durante una diretta Instagram il cantante e produttore americano Babyface, che in passato ebbe l'opportunità di lavorare con Michael Jackson, ha raccontato un curioso aneddoto relativo a uno scambio che - anni fa - ebbe con il compianto Re del Pop.

"Mi ricordo una storia vera, un fatto piuttosto buffo", ha spiegato Babyface dopo aver trasmesso un remix di uno dei brani di Jackson, "Human Nature" (da "Thriller" del 1982: "Un giorno mi chiamò e mi disse: 'Tu la conosci Halle Berry?'. 'Sì, la conosco', risposi. Allora mi chiese: 'Puoi farmi un favore? La vorrei chiamare per invitarla a un appuntamento'. 'Cosa?', gli dissi, e lui replicò: 'Chiamala, voglio portarla fuori'. 'Fammela contattare', risposi, e chiamai il suo manager, perché non avevo il suo numero personale".

"Così lo chiamai e gli girai il messaggio di Michael, e lui rispose: 'Cosa?'. 'Sì, la vuole portare fuori per un appuntamento'. Allora mi sono messo ad aspettare una sua risposta, e non saprei dire esattamente come abbia replicato, ma immagino sia stata qualcosa come [imitando la voce della Berry nel film "Boomerang"]: 'Cosa ne sai dell'amore? Cosa pensi di sapere sull'amore?'".