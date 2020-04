I 50 anni di Glen Hansard e gli auguri in video degli amici italiani

Oggi Glen Hansard compie 50 anni: il cantautore irlandese è nato a Dublino il 21 aprile del 1970. Hansard è talmente legato all'Italia che aveva originariamente pensato di prendere armi e bagagli e trasferirsi per qualche giorno a Lucca a festeggiare, ma poi le cose sono andate diversamente, come potete immaginare.

Stasera alle 22 così terrà una diretta su Instagram dalla sua attuale casa, che condivide con altri musicisti: aspettatevi un concerto fiume come quelli a cui sono abituati i suoi spettatori.

Il rapporto di Hansard con Lucca non si è però interrotto, anzi. È una lunga storia che ha qualcosa di magico, quelle cose che succedono solo quando c'è di mezzo lui: inizia nel 2012, con una comitiva di fan che partono dalla città per andare a vederlo a Firenze. Qualche tempo dopo, nel 2014 Hansard è a Lucca per assistere ad un concerto del Lucca Summer Festival. Viene intercettato di di fronte al negozio di dischi della città da cui è partito tutto, lo Sky Stone & Songs e si rende disponibile a fare un concerto gratuito per i suoi fan: è l'inizio di un'amicizia, che porta Hansard a pubblicare un vinile e un fumetto esclusivo per Lucca Comics e a fare un altro concerto segreto nel 2015 e passare in città ogni volta che è in tour in Italia, o talvolta a venire appositamente. Come appunto voleva fare per il suo compleanno.

Così gli amici di Lucca hanno realizzato e pubblicato ieri questo video, girato sotto il nome di "Skystoners": una cover collettiva di "Song of good hope", canzone quanto mai appropriata per questo periodo: "Avremmo voluto festeggiare i 50 anni di Glen Hansard a Lucca, avremmo voluto andare a trovarlo a Dublino, avremmo voluto lanciare "The Auld Triangle" dopo la sesta pinta. Ma visto che non è possibile, per il momento, abbiamo pensato di regalargli un piccolo video pieno di fans di Lucca e da tutta Italia, per dirgli buon compleanno e farci dire da lui "We're gonna make it", ha scritto su Facebook Carlo Puddu, promotore dell'iniziativa.

Hansard ha ripostato il video, definendosi "Knocked out": vale la pena vederlo, una piccola grande storia di amicizia a distanza e di buona speranza anche per questi tempi difficili. E da non perdere il concerto su Instagram questa sera: