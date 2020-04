Afterhours, in rete sei video del concerto per i 30 anni di carriera

10 aprile 2018: gli Afterhours celebrano 30 anni di carriera con un epocale concerto al Forum di Assago: fu la prima volta al palazzetto milanese per la band guidata da Manuel Agnelli, che per l'occasione si esibì in uno show da più di 3 ore (qua la nostra recensione del tempo), riunendo i membri passati della formazione (Cesare Malfatti, Paolo Mauri e Alessandro Pelizzari, Andrea Viti, Dario Ciffo, Giorgio Prette), assieme a quelli presenti (oltre ad Agnelli, Xabier Iriondo, Roberto Dell'Era, Rodrigo D'Erasmo, Fabio Rondanini e Stefano Pilia).

A gennaio 2019 quello show è diventato un disco live e un film concerto. Oggi la band ha reso disponibile sei canzoni del film sul suo canale Vevo, come parte del format Island Presents, una serie di pubblicazioni dell'etichetta del gruppo Universal per questo periodo di quarantena.

"In questo momento in cui l’assenza di live si fa sentire, abbiamo il piacere di condividere con voi la pubblicazione in esclusiva da parte di Island Records di alcuni video tratti da “Noi Siamo Afterhours”, docufilm che ha raccontato il concerto indimenticabile del 10 aprile 2018 al Forum di Assago", ha spiegato la band sui social

Queste le sei canzoni: "Dentro Marilyn", "Padania", "Non voglio ritrovare il tuo nome", "Grande", "Bye bye Bombay" e "Ci sono molti modi": li potete vedere qua sotto

