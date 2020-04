Morgan: 'Solidarietà non è fare concerti in streaming per farsi promozione'

Con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale Morgan si è espresso criticamente nel profluvio di iniziative benefiche via Web che hanno coinvolto, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 deflagrata alla fine dello scorso mese di febbraio, molti suoi colleghi. Pubblicando la sua versione di "Canzone per te" di Sergio Endrigo, il cantautore e frontman lombardo ha fatto sapere a chiare lettere di non essere interessato al "perbenismo ipocrita dei miei colleghi che fingono che tutto sia ok", precisando come essere solidali non significhi "fare concerti in streaming per farsi promozione".

Ecco, di seguito, l'intervento integrale di Morgan:

Non mi sento bene e non mi interessa del perbenismo ipocrita dei miei colleghi che fingono che tutto sia ok, nulla è ok per quanto mi riguarda. Ciò non toglie che ci sono degli appigli e non sono certo i sorrisi falsi o le carovanate di retorica solidarietà. Essere solidali vuol dire non lasciare le persone da sole, non raccogliere soldi o fare concerti in streaming per farsi promozione. Io mi aggrappo alla musica che è l'unica cosa che non mi ha mai abbandonato a differenza dei musicisti. 'Amo talmente questa canzone che mi trapassa come una spada nella gola in questi giorni, e sento che parla di noi esseri umani, che viviamo questo vuoto delle nostre vite, e di ciò che avevamo creduto di essere, fino ad ora, che ci è stato tolto incomprensibilmente. Il presente è spaventoso, esattamente come quando finisce un amore che per te era ancora vivo, e non sai se rassegnarti o lottare per riavere quel che ti manca, inconsolabilmente. Il deserto che vivo mi spezza il cuore e in brevi ma intensi momenti sento ancora lo slancio che mi porta a combattere e cantare che non può finire così, nella solitudine malinconica dei ricordi, ma che il futuro esiste solo rimanendo insieme, interrompendo la distanza, ritornando ad abbracciarci, in nome dell'istinto e dello spirito naturali che nessuno può azzerare, come invece sta accadendo. L'amore va riportato nel presente, non ci sarà nulla se crediamo che il futuro tornerà a riportarci il passato, è il presente che va forzato alla vita, ora, in questo esatto momento'.

L'esternazione di Marco Castoldi - questo il nome all'anagrafe dell'artista - arriva all'indomani di "One World - Together at Home", l'evento mediatico organizzato da Lady Gaga in omaggio al personale sanitario impiegato in prima linea nella lotta al Coronavirus: alla maratona musicale - non concepita per raccogliere fondi ma grazie alla quale sono state effettuate donazioni per 127 milioni di dollari da destinare all'Organizzazione Mondiale della Sanità - hanno preso parte solo due artisti italiani, Andrea Bocelli e Zucchero. Il cantante emiliano è stato elogiato dal quotidiano britannico Guardian per la sua interpretazione del brano dei Korgis "Everybody’s Gotta Learn Sometimes", brano tradotto da Zucchero in italiano con “Indaco dagli occhi del cielo”, pubblicato per la prima volta in “Zu & Co.” nel 2004.

Sul fenomeno dei concerti in streaming durante il periodo di quarantena aveva si era espresso, all'inizio del mese in corso, Nick Cave. Rispondendo ai fan che gli chiedevano se avesse in programma, con i Bad Seeds, iniziative simili a quelle intraprese da molti altri artisti, il cantautore australiano rispose: