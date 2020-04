Erykah Badu lancia la sua piattaforma (a pagamento) per i concerti in streaming

Le restrizioni imposte dalle autorità mondiali per arginare la pandemia da Covid-19 hanno portato all'attenzione del pubblico internazionale le esibizioni in streaming, adottate prima dai singoli artisti con dirette social come #iosuonodacasa poi anche su larga scala per eventi dalla risonanza planetaria come "One World - Together At Home". La star statunitense dell'r'n'b Erykah Badu ha deciso di provare a monetizzare le esibizioni online lanciando una sua piattaforma proprietaria realizzata allo scopo e battezzata "Badu's Quarantine Concert Series: Apocalypse, Live from Badubotron" - qui la conferenza stampa di presentazione. Come riferisce Forbes, la cantante ha scelto di far pagare un dollaro per il primo concerto tenuto a marzo, poi due per lo show seguente, salendo a tre per un terzo reso disponibile in aprile.

"Questo è un esperimento", ha chiarito la Badu: "Non c'è niente tra me e quel dollaro. Mi sono accorta che non c'erano piattaforme social che potessero farti interagire col pubblico, scegliere cosa cantare, così l'ho fatto io stessa, mettendo un paywall. E' una prova di fattibilità. Una cosa del genere può essere realizzata, per giunta da un artista? Si può cancellare la linea invisibile che mi separa dai fan, o - in questo caso - dagli utenti? Invece di passare dai servizi di streaming tradizionali, che si fanno pagare dagli utenti e poi pagano me, l'artista, 10 e 30 centesimi, adesso posso entrare io direttamente in affari con la gente che mi ascolta. E' una sensazione meravigliosa".