Jackson Browne, in arrivo il nuovo singolo 'Downhill from Everywhere'

Si intitola "Downhill from Everywhere" il nuovo singolo che Jackson Browne pubblicherà domani, 22 aprile, in concomitanza con l'edizione 2020 della Giornata Mondiale della Terra: il cantautore californiano - ma nato in Germania nel 1948 - inserirà la nuova canzone (insieme a quella - pubblicata poche settimane fa - intitolata "A Little Soon to Say") in un EP in uscita il prossimo 29 maggio, che a sua volta entrerà a fare parte di un nuovo album di inediti in studio il cui debutto sui mercati è programmato, al momento, per il prossimo autunno.

"Downhill from Everywhere" sarà inclusa nel documentario ambientalista “The Story of Plastic”, che debutterà sempre domani sul network Discovery Channel e del quale Browne è stato uno dei produttori esecutivi. Al proposito l'artista ha dichiarato:

"La plastica è ottima e molto utile. Ma è assurdo che venga impiegata per consegnare e contenere cose, per esempio l’acqua. Resterà in circolo per secoli e non è biodegradabile. Questo movimento ha quindi avuto molta attenzione e molto supporto, perché alla gente ormai è chiaro che tutto ciò sia un problema, non può più essere nascosto. Una delle mie citazioni preferite sul problema della plastica è una frase di Jonathan Richman [cantautore e fondatore dei Modern Lovers]. Disse: “Questo non sarà facile”. Mi piace perché è davvero qualcosa in cui ci si deve impegnare. Non sarà per niente facile. E’ questo il problema, tutto vogliono fare solo cose che siano semplici. Non vogliamo complicazioni"

Lo scorso 25 marzo l'artista fece sapere di essere risultato positivo al Covid-19. Intervistato dall'edizione americana di Rolling Stone al proposito, Browne dichiarò: