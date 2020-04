Apple Music, debutto simultaneo in 52 nuovi paesi

A partire da oggi, martedì 21 aprile, Apple Music sarà disponibile in 52 nuovi paesi, portando la sua presenza attuale a 167 paesi su scala globale: il dato relativo alla disponibilità internazionale porta il servizio streaming controllato dal gigante informatico californiano a "doppiare" il principale concorrente, Spotify, che a oggi è disponibile in 79 nazioni.

I servizi di Apple Music - compresa la radio digitale Beats 1 - sono ora disponibili anche in Arabia Saudia, Emirati Arabi, Oman, Libano, Giordania, Libano, Giordania ed Egitto, oltre che in Africa, dove in paesi come Angola, Camerun e Zambia l'abbonamento è stato abbassato a 2,99 dollari al mese, contro i 10,99 fissati per il mercato islandese.

"Siamo lieti di offrire agli utenti molti dei servizi più amati di Apple in ancora più paesi", ha dichiarato Oliver Schusser, vice presidente di Apple Music per i contenuti internazionali: "Speriamo che i nostri clienti possano scoprire le proprie app, giochi, musica e podcast preferiti. Noi continueremo a celebrare i migliori creatori, artisti e sviluppatori del mondo".