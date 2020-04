Andrea Bocelli, il concerto nel Duomo di Milano: la stroncatura

Il suggestivo concerto tenuto da Andrea Bocelli nel Duomo di Milano il 12 aprile 2020, giorno di Pasqua, trasmesso in diretta mondiale via YouTube, è stato un grandissimo successo di pubblico: vi hanno assistito milioni di persone. E' un evento che passerà alla storia, ma non tutti quelli che lo hanno visto e ascoltato hanno espresso un giudizio positivo sulla performance del cantante italiano. Alberto Mattioli, critico dimusica classica del quotidiano "La Stampa", è stato il più severo: ecco alcuni passi della sua recensione:

E poi, alle 19, è arrivato il reclamizzatissimo concerto di Andrea Bocelli dal Duomo, ovviamente senza pubblico: solo lui, l'organista della Cattedrale, Emanuele Vianelli, le vecchie magnifiche pietre e lo streaming in diretta mondiale. Cinque arie sacre in tutto: in chiesa, il "Panis Angelicus" di Franck, l'"Ave Maria" di Bach-Gounod, "Sancta Maria" di Mascagni (trattasi di un atroce arrangiamento dell'Intermezzo di "Cavalleria", la pagina meno sacra che si possa immaginare), il "Domine Deus" della "Petite Messe Solennelle" di Rossini; sul sagrato, "Amazing Grace". Più un fervorino religioso-patriottico all'inizio e un po' di belle immagini della città ferita.

Ora, duole dirlo perché Bocelli sta simpatico un po' a tutti, ma il concerto è stato imbarazzante: incertezze di intonazione, urla disperate per salire a ogni acuto, falsetti da crooner spacciati per piani, suoni oscillanti, legato non pervenuto e così via. Chiunque dotato di orecchie un minimo educate l'ha notato e molti l'hanno anche scritto sui social. Naturalmente, è stato un trionfo: alle 11.41 le visualizzazioni su YouTube erano poco di 25 milioni, un'enormità, quindi chi se ne frega della tanto strombazzata 'bellezza'. Bocelli fa benissimo a fare quel che fa, anche se lo fa male.