BTS, lo Speak Yourself Tour: la storia, la scaletta dei concerti

Il 25 agosto 2018 i BTS hanno iniziato il loro terzo tour di concerti internazionali, il "Love yourself World Tour2con i quali hanno presentato al pubblico la serie di pubblicazioni discografiche caratterizzata dal titolo "Love yourself" (l'EP "Love Yourself: Her", l'album di studio "Love Yourself: Tear" e la compilation "Love Yourself: Answer". Alla fine del tour, il 9 febbraio 2019, la band coreana ha annunciato un prolungamento del tour, intitolato "BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself", che è iniziato a Pasadena, in California, il 4 maggio 2019, e si è concluso il 29 ottobre 2019, avendo totalizzato 62 concerti in 14 diverse nazioni.

Il concerto al Rose Bowl di Los Angeles è stato quello di maggiore successo del tour, con 113.040 spettatori (superando le presenze ai concerti nello stesso luogo di Taylor Swift e degli U2) e un incasso di 16,6 milioni di dollari.

Complessivamente il tour ha incassato 115.749.851 dollari, per 976.283 biglietti venduti.

Ecco la scaletta standard dei tour:

"Dionysus"

"Not Today"

"Outro: Wings"

"Trivia: Just Dance"

"Euphoria"

"Best of Me"

"Serendipity"

"Trivia: Love"

"Boy With Luv"

"Dope"

"Silver Spoon"

"Fire"

"Idol"

"Singularity"

"Fake Love" (Rocking Vibe Remix)

"Trivia: Seesaw"

"Epiphany"

"The Truth Untold"

"Outro: Tear"

"Mic Drop"

Bis

"Anpanman"

"So What"

"Make It Right"

"Mikrokosmos"