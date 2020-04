Concerti rinviati e rimborsi: negli USA una class action contro Ticketmaster

Un fan dei Rage Against the Machine residente a San Francisco, Derek Hansen, ha avviato un'azione legale collettiva nei confronti di Ticketmaster, società di biglietteria controllata dal gigante del live entertainment Live Nation: l'uomo ha accusato la società di aver modificato la propria politica sui rimborsi in modo retroattivo dopo l'esplosione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, che ha costretto la stragrande maggioranza dei paesi occidentali e non a cancellare tutti gli eventi pubblici, concerti compresi.

Nei documenti depositati presso il tribunale californiano - consultati sia da TMZ che dal sito musicale Blabbermouth - Hansen sostiene che la policy che prevedeva il rimborso "in caso di rinvio, riprogrammazione o cancellazione" sia stata modificata in corsa, nei drammatici giorni della diffusione del contagio, rendendo rimborsabili solo i biglietti per gli eventi cancellati, e non per quelli rinviati. Hansen, che aveva acquistato due biglietti per un concerto dei Rage Against the Machine a Oakland, in California, per un totale di circa 600 dollari, contesta alla società di biglietteria online di non avergli accordato un rimborso nonostante il concerto del gruppo di Tom Morello e Zach De La Rocha sia stano rimandato sine die, quindi senza la sicurezza che si possa tenere effettivamente.

Il querelante chiede che le modifiche alla policy sui rimborsi non siano estese retroattivamente ai biglietti acquistati prima del 30 marzo scorso, che le autorità vietino a Ticketmaster di negare rimborsi e - ovviamente - di essere risarcito. Al momento la notizia non è stata commentata ufficialmente né da TicketMaster né da Live Nation.