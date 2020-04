Le brevi di oggi, 21 aprile: Lee Ranaldo, Queen Extravaganza

Il già chitarrista dei Sonic Youth Lee Ranaldo ha reso disponibile sulla propria pagina BandCamp ufficiale tre rarità appartenenti al proprio catalogo: i lavori resi disponibili sono "DEMONS: MUSIC FOR STAGE AND SCREEN", pubblicata solo come Cd a edizione limitata nella sola Svizzera nel 2004, "Scriptures Of The Golden Eternity", raccolta di registrazioni dal vivo pubblicate in vinile nel 1993, e "My Dad Is Car", cover della noise band giapponese Hanatarash pubblicata nel tribute album del '95 "Snake is Long, Don’t Fall The Audio Hole (My Father Said)". Le registrazioni sono disponibili qui.

-

I Queen Extravaganza, la tribute band ufficiale dei Queen prodotta da Roger Taylor e Brian May, hanno annunciato due concerti in Italia per il 2021: il gruppo sarà di scena il 25 febbraio all'Alcatraz di Milano e il 26 febbraio al Teatro Verdi di Firenze. I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate.