Zucchero: elogi dal Guardian per la performance a 'One World - Together at Home'. Video

Il critico musicale del Guardian Ben Beaumont-Thomas ha speso parole molto lusinghiere per la performance che Zucchero ha tenuto a "One World - Together at Home", la maratona benefico-musicale organizzata da Lady Gaga che ha visto, tra la sera di sabato 18 aprile e le primissime ore del mattino di domenica 19, oltre sessanta artisti internazionali fornire un proprio contributo "casalingo" per onorare il lavoro del personale medico impegnato nella lotta alla pandemia da Covid-19.

Circa l'esibizione del cantante emiliano - collocata nella scaletta dell'evento circa a metà della prima tranche di contributi - Beaumont-Thomas ha commentato:

"Ma è stata la star italiana Zucchero a rubare la scena, rileggendo 'Everybody’s Gotta Learn Sometimes' al pianoforte. La canzone dei Korgis [qui l'originale] parla della perdita dell'innocenza nella presa di coscienza del potere puro dell'amore, ma in un contesto del genere assume un significato ancora più profondo: il dolore del cordoglio e l'inevitabilità della morte"

Secondo i rilievi della Nielsen negli USA l'evento è stato seguito da oltre 20 milioni di telespettatori sulle TV tradizionali - cioè non conteggiando il pubblico collegato sulle piattaforme streaming: il dato ha reso "One World - Together at Home" l'evento non collegato alla NFL - la lega di football americano - più seguito della stagione negli Stati Uniti.