Billie Joe Armstrong omaggia Adam Schlesinger

Il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong ha dato il via da qualche settimana a una serie, di sole cover, intitolata "No Fun Mondays", intende infatti "pubblicare una cover ogni settimana fino a quando non rientreremo nel mondo".

Oggi, ha reso omaggio ad Adam Schlesinger, il bassista dei Fountains of Wayne scomparso lo scorso primo aprile - eseguendo "That Thing You Do!", che Adam scrisse per l'omonimo film del 1996 diretto da Tom Hanks. Nella edizione italiana il lungometraggio aveva quale titolo ' Music Graffiti'.

Scrive Billie Joe:

"Un'altra settimana, un altro lunedì senza divertimento. La canzone di oggi è un tributo al compianto Adam Schlesinger e all'incredibile musica che ha scritto inclusa questa, "That Thing You Do"”.

Durante lo scorso fine settimana, Billie Joe Armstrong ha suonato "Wake Me Up When September Ends" per il concerto benefico di raccolta fondi per la lotta al Coronavirus 'One World: Together at Home'.