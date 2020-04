David Crosby: "Il sesso è stata la cosa principale della mia vita"

Il 78enne cantautore californiano David Crosby in un episodio del suo 'Ask Croz', rubrica che tiene per il magazine statunitense Rolling Stone in cui risponde a domande senza conoscerne in anticipo il contenuto, ha dichiarato di essersi pentito dell'atteggiamento tenuto in passato nei confronti del sesso, dicendo che una volta era stata la 'cosa principale nella sua vita', ma che poi ha deciso che non era 'così importante'.

Una donna gli ha rivelato che suo marito non era più in grado di fare sesso a causa di un intervento chirurgico. Lei lo amava ancora e voleva sapere da Crosby se fosse giusto cercare compagnia al di fuori del matrimonio. Croz le ha risposto così:

"Non posso risolverlo per te. Lui non ha potuto fare a meno di ammalarsi e l'hanno dovuto operare e il suo cazzo non funziona più. Non è davvero colpa sua. Ne parliamo con lui... Se ti dice che dovresti andare a scopare, penso che lui sia nobile e probabilmente gli farà comunque male. Ma se te lo dice, allora potresti. Se lo decidi da sola, stai facendo la stessa cosa che avrebbe fatto lui andando in uno strip bar. È sleale, non è amorevole... Fare sesso non è così importante. Lo dico da ragazzo che... è stata la mia cosa principale nella vita! Ero il didietro del mio cazzo, l'ho seguito in giro. Ma non si è rivelata la cosa giusta da fare.”

Una giovane fan invece sentiva che non aveva senso tentare di creare qualcosa nella vita, Crosby allora le ha risposto: