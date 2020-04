Yungblud: "Il nuovo singolo è una cosa alla Depeche Mode"

Dominic Richard Harrison in arte Yungblud ha rilasciato un'intervista all'NME e ha parlato del suo nuovo singolo, "Weird!", in uscita il 22 aprile. Su ciò che ha ispirato la nuova canzone, ha detto:

"Cercavo una cosa tipo LCD Soundsystem e Depeche Mode."

Yungblud ha dichiarato che la canzone è stata scritta alla fine dell'anno scorso e si è ispirata alla sua ascesa, culminata con il tutto esaurito al concerto dell'O2 Academy Brixton di Londra.

"Gli ultimi 18 mesi sono stati davvero strani per me. Ho quasi perso mia mamma in un incidente d'auto. Avevo una relazione e mi si è spezzato il cuore. Siamo esplosi e diventati famosi molto rapidamente. Mi è partita la depressione e ho pensato di nuovo al suicidio."

E continua ancora dicendo:

“Mi sembrava di camminare lungo un marciapiede, ma mi sentivo come se stessi per cadere nelle fessure. È stato solo un momento mentale oscuro e contorto. Pensavo che mi avrebbe inghiottito per intero e non mi sarei mai più visto, ma ne sono uscito dall'altra parte.”

Nell'intervista dice che il nuovo disco sarà meno angoscioso del primo, “21 Century Liability” pubblicato nel 2018: