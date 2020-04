Dua Lipa, Chris Martin e altri faranno "Times Like These” dei Foo Fighters

Si moltiplicano le iniziative per raccogliere fondi da devolvere alle organizzazioni che a vario titolo sono impegnate nella battaglia contro la pandemia dovuta al Covid-19. Il prossimo 23 aprile oltre 20 artisti si riuniranno per eseguire tutti insieme la cover della canzone dei Foo Fighters "Times Like These”.

Tra i musicisti che hanno aderito, secondo quanto riportato dalla BBC e dal Guardian, ci sono Dua Lipa, Chris Martin dei Coldplay, Ellie Goulding, AJ Tracey, Biffy Clyro, Sigrid, Sean Paul, Sam Fender, Bastille, Zara Larsson, Yungblud, Anne-Marie, Mabel, 5 Seconds Of Summer e i Royal Blood. Ogni artista ha, chiaramente, registrato la sua parte della canzone a casa propria.