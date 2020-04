Guarda Toni Cornell che fa la cover acustica di "Hunger Strike"

Toni Cornell, la figlia quindicenne dell'ex frontman dei Soundgarden Chris Cornell, scomparso il 18 maggio 2017, ha eseguito una versione acustica della cover di "Hunger Strike" dei Temple of the Dog dallo studio casalingo del padre durante il festival 'Music Lives' prodotto da LiveXLive che si è tenuto dal 17 al 19 aprile per raccogliere fondi a favore della ricerca per debellare il Covid-19.

“Hunger Strike” è una canzone scritta da Chris Cornell per l'eponimo album dei Temple of the Dog pubblicato nel 1991. Il supergruppo dei Temple of the Dog era formato, oltre che da Cornell, anche dal frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder (che cantò “Hunger Strike” nel disco), e dagli altri Pearl Jam Stone Gossard e Mike McCready alle chitarre, Matt Cameron alla batteria e Jeff Ament al basso.