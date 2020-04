Bandsintown: l'interesse per i live in streaming non cesserà con la fine dell'emergenza Covid-19

Le esibizioni casalinghe mandate in diretta sui canali social e sulle piattaforme di media sharing verranno mandate in pensione dalla ripresa - le cui tempistiche e modalità sono ancora tutte da appurare - delle esibizioni dal vivo, una volta cessato l'allarme sanitario causato dal contagio da Coronavirus? Secondo una ricerca condotta su 7000 utenti di Bandsintown, la piattaforma dedicata alla notifica e alla segnalazione di eventi musicali live, le due formule potrebbero tranquillamente convivere. Stando ai risultati dell'indagine il 74% degli intervistati ha dichiarato che continuerà a guardare i live in streaming con regolarità anche una volta ripresi gli spettacoli dal vivo. Nella stessa indagine è anche emerso che oltre il 40% del campione ha dichiarato di non aver mai visto un evento live streaming prima, e che più del 70% degli interpellati si è detto disposto a pagare per assistere ai live in streaming dei propri artisti e gruppi preferiti.