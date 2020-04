Steve Hackett mette mano a "Selling England by the Pound"

L'ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett durante questo lungo periodo di quarantena dovuto alla pandemia da Covid-19 ha proposto, in video, rigorosamente da casa, delle clip dove interpreta sue composizioni oppure quelle della band nella quale ha militato.

Dopo avere, tra le altre, pubblicato le versioni acustiche di “Horizons” e “Blood On The Rooftops”, ora Hackett ha proposto la rilettura di altri due brani appartenenti al repertorio della band inglese: “Firth Of Fifth” e “The Cinema Show”, entrambi inclusi nel terzo album dei Genesis, pubblicato nel 1973, “Selling England by the Pound” (leggi qui la nostra recensione).

Di “Firth of Fifth” Hackett dice:

"Una bellissima melodia. Non l'ho scritta io, è una melodia di Tony Banks. Ma questa è una mia interpretazione".

I Genesis, nei giorni scorsi, hanno annunciato e dato il via al 'Genesis Film Festival': cinque appuntamenti da gustare sul loro canale YouTube di altrettanti loro concerti che vanno, temporalmente, dal 1981 al 2007.

Caricamento video in corso Link