Le brevi di oggi, 20 aprile: Kygo, Zibba, Pacifico, Perturbazione, X Factor

X Factor lancia #XF2020 e apre ai nuovi precasting chiedendo a quanti intendono partecipare di inviare dei video registrati a casa. Le selezioni sono aperte a tutti gli aspiranti concorrenti che abbiano compiuto 16 anni alla data del 1 settembre 2020. Per iscriversi è sufficiente compilare il form all’indirizzo xfactor.sky.it/casting.

L'uscita di “(dis)amore”, il nuovo album dei Perturbazione, prevista in un primo tempo per lo scorso 20 marzo e poi spostata al 24 aprile, viene rimandata ulteriormente a causa del perdurare della situazione legata all'emergenza sanitaria. Date le recenti disposizioni governative, anche i tre eventi speciali con l’attore Francesco Montanari, che si sarebbero dovuti tenere a maggio, vengono spostati e saranno comunicate, appena possibile, le nuove date. Con queste parole la band ha annunciato lo spostamento sui suoi canali social:

“L'uscita di '(dis)amore', il nostro nuovo album, è rimandata. Qualche settimana fa spostammo la pubblicazione del disco al 24 aprile, tuttavia l'incertezza attuale e le condizioni distributive non ci consentono di realizzare questo obiettivo. Altrettanto vale per i tre concerti di presentazione che si dovevano tenere a maggio a Milano, Torino e Roma insieme agli ospiti Francesco Montanari e Lele Battista. Per i rimborsi dei biglietti o la loro validità per le date e i locali che recupereremo dobbiamo aspettare di avere un calendario alternativo. Le ragioni di questa incertezza sono le stesse che condizionano tanti altri in questo complicato momento. Per quanto riguarda l'album il desiderio sarebbe di uscire tra maggio e giugno, vincolato tuttavia a una reale possibilità di attivare i canali distributivi. Per i concerti noi per primi faremo il possibile per recuperarli e ci impegniamo a comunicarvi al più presto le decisioni in merito. Ci scusiamo e vi siamo grati per la pazienza. Con affetto, dai perturbati e da tutti i loro collaboratori.”

È uscito il nuovo singolo di Pacifico, “Occhi aperti”. Il brano era destinato ad essere parte di “Bastasse il cielo” (leggi qui la nostra recensione), l'album del cantautore milanese pubblicato nel 2019, ma è rimasto fuori dalla scaletta definitiva. Ad accompagnare Pacifico nella canzone, Alan Clark al pianoforte (Dire Straits, Bob Dylan, Eric Clapton, Tina Turner), Simone Pace alla batteria (Blonde Redhead), ai cori Simona Severini. Il disegno che accompagna il lyric video, realizzato da Andrea Rabuffetti, è opera di Franco Matticchio.

Questo il commento di Pacifico al brano:

“Le canzoni senza orecchie intorno servono a poco… per questo abbiamo deciso di pubblicare “Occhi aperti”, perché era già fatta e finita e aveva già avuto le amorevoli cure dei musicisti. “Occhi aperti” è una semplice canzone di amicizia e incoraggiamento. Uno parla all’altro e cerca di confortarlo. Ovviamente non ha la soluzione, mette in fila valutazioni e consigli da poco, forse gli porta a letto un caffè. Ci sono frasi che non restano, niente di che, e che però non ti lasciano solo in un momento difficile”.

Il prossimo 22 aprile esce “Due”, il nuovo singolo di Zibba featuring Ethan. Dice della canzone Zibba:

“”Due” ci ricorda che non siamo soli. Prima di darsi una colpa o un merito, prima di sentirne il peso, dobbiamo sapere che non siamo i soli a portarlo. Ognuno ha i propri personali macigni, la propria parte di bene e di male in ogni relazione”.

Il DJ e producer norvegese Kyrre Gørvell-Dahll meglio conosciuto come Kygo, ha pubblicato il nuovo singolo (con relativo video) "Like It Is" insieme a Tyga e Zara Larsson. Il brano è il primo singolo estratto dal suo terzo album di prossima uscita intitolato “Golden Hour”.