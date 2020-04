Le brevi di oggi, 20 aprile: Kygo, Zibba

Il prossimo 22 aprile esce “Due”, il nuovo singolo di Zibba featuring Ethan. Dice della canzone Zibba:

“”Due” ci ricorda che non siamo soli. Prima di darsi una colpa o un merito, prima di sentirne il peso, dobbiamo sapere che non siamo i soli a portarlo. Ognuno ha i propri personali macigni, la propria parte di bene e di male in ogni relazione”.

*************************************************************************************************************************************

Il DJ e producer norvegese Kyrre Gørvell-Dahll meglio conosciuto come Kygo, ha pubblicato il nuovo singolo (con relativo video) "Like It Is" insieme a Tyga e Zara Larsson. Il brano è il primo singolo estratto dal suo terzo album di prossima uscita intitolato “Golden Hour”.