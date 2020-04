'One World: Together at Home'. Chi è il misterioso Jean Aigrefin?

Da sabato pomeriggio 18 aprile alle quattro del mattino di domenica 19 aprile, due persone della redazione di Rockol hanno assistito minuto per minuto a tutto lo svolgimento dell’evento “One world”, trasmesso in streaming e in TV. Lo scopo era quello di stilare un elenco completo, e dettagliato, e corrispondente al vero, della lunga sequenza di cantanti e canzoni che hanno partecipato alla maratona musicale.

Alle quattro e mezza del mattino, stanchi ma soddisfatti del buon lavoro portato a termine, ci siamo chiesti se quel lavoro sarebbe andato solo a beneficio dei nostri lettori, e abbiamo pensato che con ogni probabilità qualche altro giornale avrebbe utilizzato il nostro lavoro (sempre e rigorosamente senza citare la fonte, come purtroppo siamo abituati a veder succedere) spacciando l’elenco come una propria produzione.

E’ allora che ci è venuto un pensiero maligno: quello di infilare nell’elenco un nome e un titolo fittizi, giusto, come diceva Enzo Jannacci, “per vedere l’effetto” che avrebbe fatto.

L’artista che ci siamo inventati l’abbiamo battezzato Jean Aigrefin (in francese “Giovanni lo scroccone”), e abbiamo intitolato la sua canzone “Je n’étais pas là" – cioè “Io non c’ero”.

Gettato l’amo, abbiamo aspettato con pazienza che i pesci abboccassero (anche se l’1 aprile è passato da qualche giorno; a proposito, "aigrefin" in francese è anche un nome del merluzzo...) e abbiamo avuto la nostra soddisfazione.

Se volete sapere chi ha, diciamo così, utilizzato senza chiedere il permesso e senza citarci il nostro lungo lavoro, basta che andiate su Google, digitiate “Jean Aigrefin”, selezionate “notizie” e lo scoprirete…