Peppino Di Capri, una canzone dedicata al lockdown: ecco 'Aspettanno'

Una canzone ispirata dal lockdown e dedicata al "popolo dei balconi", per Peppino Di Capri. Si intitola "Aspettanno" e il cantante partenopeo l'ha pubblicata sui social. "Cari Peppiniani, anche in giorni come questi penso a voi. Il vostro Peppino non vi lascia soli. Condividete il video sulle vostre bacheche, facciamolo girare per diffondere il messaggio", ha scritto Peppino Di Capri. L'anno scorso, per festeggiare i suoi 80 anni, il cantante ha pubblicato il disco "Mister...Peppino Di Capri", ultimo capitolo di una discografia che comprende più di cinquanta titoli.