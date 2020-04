Sono state molte le cover eseguite nel corso di 'One World: Together at Home', la maratona musicale benefica ideata da Lady Gaga tenutasi dalle 20 alle 4 di sabato sera (ora italiana) che ha visto coinvolti oltre sessanta artisti provenienti da tutto il mondo impegnati nella raccolta fondi a favore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la diffusione del Covid-19 che ha portato un raccolta di quasi 130 milioni di dollari.

Una buona occasione per riscoprire anche le indimenticabili versioni originali. Qui potete consultare la scaletta completa di questo inusuale 'concertone da casa'.

A cura di Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)