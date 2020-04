One World: il concerto virtuale diventa subito un disco. E su YouTube...

Online e in streaming in meno di ventiquattro ore: "One World: Together at home", il concerto virtuale ideato da Lady Gaga a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al coronavirus, è diventato già un disco. Intitolato semplicemente "One World: Together at home The album", il disco è stato caricato sulle principali piattaforme di streaming, da Spotify a Apple Music, a poche ore dalla conclusione della lunga maratona che questa notte dalle 20 alle 4 - ora italiana - ha visto alternarsi sugli schermi di tv, pc, tablet e smartphone oltre 80 artisti, comprese star come Paul McCartney, Rolling Stones, Elton John, Taylor Swift e Andrea Bocelli (leggi anche: One World, i momenti migliori: da Lady Gaga ai Rolling Stones. Video). La tracklist contiene 79 tracce, ma la tracklist non riproduce la scaletta reale della diretta, che si è aperta con l'esibizione di Andra Day per chiudersi con la versione di "The prayer" proposta da Celine Dion, Andrea Bocelli, John Legend, Lang Lang e Lady Gaga. Nel disco, invece, la prima traccia è la versione di "Smile" di Lady Gaga e l'ultima è "Hallelujah" cantata da Jennifer Hudson.

Sul canale YouTube di Global Citizen arrivano nel frattempo i video di tutte le esibizioni singole: il più visto, al momento, è quello di "The prayer", con 1,9 milioni di views. Seguono "You can't always get what you want" degli Stones (1,3 milioni) e Lady Gaga con "Smile" (1,2 milioni, per ora).