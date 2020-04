Amadeus apre a Sanremo 2021: 'Non sarà il secondo, ma il primo dopo il coronavirus'

Sanremo 2021 sarà Amadeus bis? In attesa dell'ufficializzazione da parte della Rai, il conduttore si è detto pronto a tornare all'Ariston per condurre anche la prossima edizione della manifestazione, la 71esima (e vestire di nuovo i panni di direttore artistico, si presuppone). Ospite oggi pomeriggio, domenica 19 aprile, di "Domenica In", il contenitore di Rai1 condotto da Mara Venier, rispondendo alla domanda della padrona di casa sul bis all'Ariston, Amadeus ha detto:

"Ho sempre detto che al primo Sanremo non si dice di no, al secondo si dice 'ci penso'. Ma questo non sarà il mio secondo Sanremo, ma il primo dopo il Coronavirus".

Ora si aspetta l'ufficializzazione da parte dei dirigenti Rai. "È stata una scommessa, ma anche una grande responsabilità. Il numero 70 imponeva di fare qualcosa di particolare rispetto al solito, l'azienda mi aveva dato totale fiducia sia come conduttore che come direttore artistico e questa fiducia io credo di averla ripagata", aveva dichiarato Amadeus all'indomani della finale del Festival di Sanremo 2020, tracciando un bilancio dell'esperienza (le cinque serate hanno totalizzato una media del 54,78% di share per oltre 10,1 milioni di telespettatori).

Solo qualche giorno fa il patron del Teatro Ariston Walter Vacchino, intervistato da SanremoNews.it, riflettendo sui lavori in vista del prossimo Festival di Sanremo (la manifestazione si svolge solitamente nella prima settimana di febbraio) in rapporto all'emergenza epidemiologica da coronavirus, ha detto: "Serve un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi".