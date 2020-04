Dotan, la storia del cantante: dagli account fake alla rinascita con 'Numb'. Video

Nel paese dove è cresciuto, l'Olanda, è molto popolare da tempo, come testimoniano anche i vari sold out registrati negli ultimi anni in venue come stadi e palasport. Ora Dotan punta alle classifiche internazionali: "Numb", l'ultima canzone del 33enne cantautore israeliano, si sta rapidamente imponendo anche nelle playlist delle principali radio italiane. È una ballata pop rock - sporcata di elettronica - che strizza l'occhio un po' a Hozier (ricordate la sua "Take me to church") e un po' agli Imagine Dragons. Non a caso, Dotan l'ha scritta insieme a Tim Randolph, già collaboratore della band guidata da Dan Reyolds, e Neil Ormandy (James Arthur, Kelly Clarkson e altri).

Dotan - nome completo Dotan Harpenau - è nato a Gerusalemme nel 1986 e quando aveva un anno la sua famiglia si è trasferita ad Amsterdam, in Olanda. Il suo primo album, "Dream parade", è uscito nel 2011, ma è solo con il successivo "7 layers", del 2014, che il cantante ha iniziato a scalare le classifiche. L'album, complice la hit "Home", in Olanda ha conquistato due Dischi di platino e ha permesso a Dotan di riscuotere consensi anche in Belgio e in Germania."Numb" ha rappresentato per Dotan una rinascita dopo un periodo di silenzio. Dopo il successo dei singoli "Hungry", "Let the river in", "Shadow wind" e "Bones", usciti tra il 2015 e il 2017, il quotidiano olandese "de Volkskrant" ha pubblicato un'inchiesta denunciando attività illecite di Dotan sui social network: secondo quanto riferito dal giornale, il cantante avrebbe utilizzato per molti anni account falsi - circa 140 - per promuovere la sua musica online e incrementare i suoi numeri. Dotan, alla fine, ha confermato la storia: "Ho sbagliato, mi pento di quello che ho fatto. È stato stupido. Ero ingenuo, troppo ambizioso e insicuro, credo", ha detto. Per poi annunciare il suo ritiro dai social network: "È davvero il momento di fare tabula rasa. Non so dove mi porterà il futuro. Voglio lavorare sodo su me stesso".

La storia ha avuto un impatto importante sull'immagine di Dotan. E infatti "Numb", in Olanda, non ha avuto lo stesso successo dei singoli precedenti. Lo scorso settembre il cantante è stato ospite di una puntata di "Waar is de Mol", uno dei programmi televisivi più popolari del suo paese, condotto dall'attore e dj Johnny de Mol, volto di punta del mondo dello spettacolo olandese. In quell'occasione, oltre ad annunciare il suo ritorno sulle scene musicali dopo un periodo di lontananza dai riflettori, ha anche fatto outing: "Ieri sera ho parlato per la prima volta della mia sessualità. Ero nervoso tutto il giorno, in attesa del programma. Ora mi sento libero", ha scritto il giorno dopo sui social.

"Numb", che racconta la sua rinascita, è stata registrata a Los Angeles e prodotta da Martin Wiklund. La canzone sarà contenuta all'interno del suo nuovo album, di prossima uscita.