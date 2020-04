'One World: Together at Home': raccolti quasi 130 milioni di dollari

Con un comunicato stampa pubblicato sul suo sito ufficiale subito dopo la fine della lunga maratona musicale, l'organizzazione benefica Global Citizen, che ha collaborato con Lady Gaga alla realizzazione del grande concerto virtuale a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al coronavirus, ha fatto sapere che per "One World: Together at Home" sono stati raccolti quasi 130 milioni di dollari (circa 120 milioni di euro). Per l'esattezza 127,9 milioni: 55,1 milioni saranno devoluti in beneficenza al fondo lanciato dall'Oms per combattere la diffusione del Covid-19, mentre gli altri 72,8 milioni andranno a chi è impegnato nella lotta al coronavirus a livello locale e regionale.

$127.9 million for COVID-19 relief.



That is the power and impact of One World: #TogetherAtHome.



Thank you @ladygaga for helping @GlblCtzn create this historic global broadcasting event.



To everyone around the world: Stay strong, stay safe, we will be together in person soon. pic.twitter.com/QudE6j7reF — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

Non è dato sapere, però, quanti di questi soldi siano stati effettivamente raccolti nel corso della diretta trasmessa in streaming in tutto il mondo (su YouTube è stata vista complessivamente da 17,4 milioni di utenti - One world: Together at home", tutti gli artisti e tutte le canzoni ) e quanti, invece, nei giorni precedenti: da quando - lo scorso 6 aprile - ha annunciato la sua iniziativa, infatti, Lady Gaga si è subito data da fare, alzando il telefono e raccogliendo 35 milioni di dollari di donazioni da multinazionali, miliardari e filantropi.All'evento hanno preso parte star come Paul McCartney, i Rolling Stones, Billie Eilish e gli italiani Zucchero e Andrea Bocelli: hanno tutti registrato dei video dalle loro case, trasmessi poi all'interno delle otto ore di musica ( 'One World', i momenti migliori: da Lady Gaga ai Rolling Stones. Video ).