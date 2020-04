'One World: Together At Home', la scaletta aggiornata in diretta

E' in corso nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile "One World: Together At Home", la maratona musicale benefica ideata da Lady Gaga e realizzata con il contributo di oltre sessanta artisti provenienti da tutto il mondo. L'evento, il cui fine è quello di raccogliere fondi da destinare all'Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta alla pandemia da Covid-19, è suddiviso in due sezioni: la prima è visibile in diretta nel frame video qui sotto - e disponibile, sempre nello stesso frame, come registrazione una volta che sarà finita la diretta - e raccoglie le esibizioni di cantanti come Rita Ora, Luis Fonsi, Annie Lennox, Sheryl Crow, Juanes e Zucchero.

Caricamento video in corso Link

La seconda sarà trasmessa in diretta da Rai 1 e dalle reti Viacom operanti in Italia - tra le altre, VH1, sul canale 67 del digitale terrestre) - a partire dalle 1 e 45 di domenica 19 aprile.

Ecco, di seguito, la scaletta - in ordine di esibizione - aggiornata alle 00.10 di domenica 19 aprile:

Andra Day, “Rise Up”

Niall Horan, “Black and White”

Vishal Mishra, “Aaj Bhi”

Sofi Tukker, “Purple Hat”

Hozier e Maren Morris, “The Bones”

Adam Lambert, “Mad World” (cover dei Tears For Fears)

Rita Ora, “I Will Never Let you Down”

Hussain Al Jassmi, "Bahebek Wahashteni" e "Mohem Jedan"

Kesha, “Rainbow”

Lang Lang con Gina Alice Redlinger, “Four Hands”

Temporary Orchestra, “Carnival des animaux”

Luis Fonsi, “No me doy por vencido”

Jennifer Hudson, “Memory”

Liam Payne, “Midnight”

Black Coffee con Delilah Montagu, “Drive”

Killers, “Mr Brightside”

Eason Chan, “I Have Nothing”

Lisa Mishra, “Sanja ve”

Milky Chance, “Stolen Dance”

Charlie Puth, “SeeYou Again”

Jessie Reyez, "Coffin"

Picture This, "Troublemaker"

Jessie J, “"Flashlight"

Common, "The Light"

Jacky Cheung, "Touch of Love"

Sebastian Yatra, "Robarte un Beso"

Ben Platt, "I Want To Hold Your Hand" (cover dei Beatles)

Delta Goodrem,"Together We Are One"

Annie Lennox, "I Saved the World Today"

Sheryl Crow, "I Shall Believe"

Juanes, “Mas futuro que pasado”

Ellie Goulding, “Love Like You Do”

Christine And The Queens, “Peole, I've Been Sad”

Zucchero, “Everybody's Got to Learn Sometimes” (cover dei Korgis, tradotto da Zucchero in italiano con “Indaco dagli occhi del cielo”, pubblicato per la prima volta in “Zu & Co.” nel 2004)

Jack Johnson, “Better Together”

Kesha, "Praying"

Cassper Nyovest, “Malome”

Adam Lambert, “Superpower”

Sofi Tukker, “Drinkee”

Finneas, “Let's Fall in Love for the Night”

Killers, “Caution”

Jess Glynne, “I'll Be There”

Sho Madjozi, “Good Over Here”

Michael Bublé, “God Only Knows” (cover dei Beach Boys)

Liam Payne con Rita Ora, “For You”

Common, “God Is Love”

Christine And The Queens, “Mountains (We Met)”

Ben Platt, “Bad Habit”