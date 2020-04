Vasco, Zucchero, Ligabue, Cremonini: ecco gli 80 artisti che hanno risposto a Laura Pausini

Sono tanti i cantanti che hanno deciso di sottoscrivere e condividere all'appello che la popstar romagnola ha lanciato negli scorsi giorni sui suoi canali social ufficiali per chiedere al Governo di non trascurare tutti i professionisti che lavorano nel mondo della musica e dell'intrattenimento e di istituire - per la cosiddetta "fase 2" dell'emergenza coronavirus - iniziative e fondi per garantire la ripresa economica di tutti i soggetti coinvolti.

Tra i primi a rispondere alla chiamata della voce di "Strani amori", come già riferito da Rockol, anche Ligabue, Tiziano Ferro, Emma ed Elisa: a loro si sono uniti nelle ultime ore altri artisti, da giganti come Ennio Morricone a protagonisti della nuova scena come Achille Lauro. E oltre 50 personaggi del cinema e del teatro, settori che insieme alla musica rappresentano buona parte del mondo dell'intrattenimento dal vivo (ci sono anche Ambra Angiolini, Paola Cortellesi, Fiorello e Giorgio Panariello). La lista ha continuato ad allungarsi.

L'elenco dei cantanti che hanno rilanciato sui loro canali social ufficiali l'appello della Pausini comprende ad oggi - oltre a quello della cantante - altri 79 nomi: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Arisa, Malika Ayane, Claudio Baglioni, Luca Barbarossa, Samuele Bersani, Loredana Berté, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Giovanni Caccamo, Sergio Cammariere, Red Canzian, Caterina Caselli, Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Paolo Conte, Cesare Cremonini, Gigi D'Alessio, Francesco De Gregori, Elisa, Emma, Niccolò Fabi, Roby Facchinetti, Giusy Ferreri, Tiziano Ferro, Ivano Fossati, Ghali, Giorgia, Gianluca Grignani, Raphael Gualazzi, Frankie Hi-Nrg, Paola Iezzi, Il Volo, Deborah Iurato, J-Ax, Jovanotti, Achille Lauro, Levante, Luciano Ligabue, Daniele Magro, Mahmood, Rita Marcotulli, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Modà, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Ennio Morricone, Motta, Gianna Nannini, Negramaro, Nek, Niccolò Agliardi, Enrico Nigiotti, Noemi, Gino Paoli, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Nicola Piovani, Raf, Eros Ramazzotti, Danilo Rea, Francesco Renga, Rita Bellanza, Vasco Rossi, Daniele Silvestri, Syria, Anna Tatangelo, Tosca, Umberto Tozzi, Paola Turci, Laura Valente, Antonello Venditti, Virginio e Zucchero.