'One World: Together At Home', guarda qui la diretta video della prima parte

Prenderà il via alle 20 di oggi sabato 18 aprile, ora italiana, "One World: Together At Home", la grande manifestazione benefico - musicale organizzata da Global Citizen per raccogliere fondi da destinare alla lotta contro la pandemia da Covid-19: prima della parte conclusiva dell'evento, che avrà luogo tra le 2 e le 4 di mattina di domani, domenica 19 aprile, sul Web sarà resa disponibile la diretta dei contributi datti pervenire da - tra gli altri - Killers, John Legend, Rita Ora, Kesha e Zucchero, insieme ad Andrea Bocelli unico rappresentante della panorama italiano in scaletta.

Come già riferito da Rockol, la pre-serata verrà divisa in tre tronconi da due ore ciascuno, ognuno composto da circa venti esibizioni prodotte da altrettanti artisti.

La seconda parte della serata sarà visibile in diretta su Rai 1 e sulle reti Viacom dispinibili in Italia - per esempio VH1, visibile sul canale 67 del digitale terrestre - a partire dalle 1 e 14 di domani.