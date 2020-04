Taylor Swift e il coronavirus: stop a tutte le sue apparizioni pubbliche fino alla fine del 2020

Taylor Swift ha deciso di cancellare tutte le apparizioni pubbliche in programma da qui fino alla fine del 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La popstar, che stanotte sarà tra i protagonisti di "One World: Together at Home", il concerto virtuale ideato da Lady Gaga a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Coronavirus (qui i nomi di tutti gli artisti si avvicenderanno nella scaletta), aveva in programma una ventina di concerti estivi sui palchi di alcuni dei principali festival estivi europei - alcuni dei quali, peraltro, già cancellati dagli organizzatori -, statunitensi e latini, ma ha preferito tirarsi indietro per tutelare la sicurezza di chi lavora insieme a lei e dei fan: non tornerà su un palco prima del 2021.

Ad annunciare la decisione è stato lo staff di Taylor Swift con un lungo messaggio pubblicato sui suoi canali ufficiali, per spiegare le ragioni che hanno spinto la cantante e il suo team a ripensare ai suoi piani:

"La lotta al Covid-19 è una sfida senza precedenti per la nostra comunità globale e la sicurezza e la salute dei fan dovrebbero essere sempre la massima priorità. Le organizzazioni sanitarie e i governi di tutto il mondo hanno fortemente scoraggiato i grandi assembramenti per un periodo di tempo indeterminato. Dopo che molti eventi in tutto il mondo sono stati già annullati e su indicazioni degli esperti, nel tentativo di proteggere i fan e aiutare a prevenire la diffusione del Covid-19, purtroppo è stata presa la decisione di annullare tutte le apparizioni e le esibizioni dal vivo di Taylor Swift quest'anno".

I concerti in programma negli Stati Uniti e in Brasile, fanno sapere dallo staff della popstar, saranno riprogrammati per il 2021.