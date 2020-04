I Genesis annunciano il 'Genesis Film Festival'

I Genesis – ovvero, Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks - hanno annunciato il 'Genesis Film Festival', una serie di cinque concerti che verranno condivisi sul canale YouTube ufficiale della band inglese. I cinque live coprono un arco temporale che va dal 1981 fino all'ultimo reunion tour del 2007.

Questo annuncio fa il paio con un altro annuncio, quello che i Genesis fecero lo scorso 4 marzo alla BBC allorquando, tredici anni dopo il loro ultimo tour, hanno comunicato un nuovo ciclo di concerti che dovrebbe prendere il via – pandemia Coronavirus permettendo - il prossimo 16 novembre da Dublino (Irlanda) per protrarsi fino al 12 dicembre a Glasgow (Scozia).

Questo il calendario dei cinque concerti del 'Genesis Film Festival': oggi 18 aprile 'Three Sides Live' (1981), il 25 aprile 'The Mama Tour' (1984), il 2 maggio 'Live at Wembley Stadium' (1987), il 9 maggio 'The Way We Walk' (1992) e, per chiudere, il 16 maggio 'When in Rome' (2007).