'One World: Together at Home', tutto pronto: gli artisti che si esibiranno

Tutto pronto per "One World: Together at Home", il concerto virtuale ideato da Lady Gaga a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Coronavirus. In Italia l'evento andrà in onda stanotte in diretta su Rai1, su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay - con il commento di Ema Stokholma e di Fabio Canino, mentre in lingua originale lo show sarà condotto dai re dei talk show notturni degli Usa e del Regno Unito Stephen Colbert, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon - a partire dall'1.45. In scaletta, oltre alla popstar di "Poker face", anche Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Elton John, Paul McCartney e i Rolling Stones. Lo spettacolo sarà preceduto da un preshow che sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 20 (qui il link della diretta YouTube) e che vedrà esibirsi altri artisti: ci sarà anche Zucchero, atteso sul palco virtuale tra le 22 e le 24. E poi Charlie Puth, Hozier, Kesha, Adam Lambert, Luis Fonsi e Annie Lennox.

Ecco i nomi - in ordine alfabetico - degli artisti che hanno detto "sì" a Lady Gaga e hanno deciso di partecipare a "One World: Together at Home", suddivisi in blocchi.

Dalle 20 alle 22:

Adam Lambert

Andra Day

Black Coffee

Charlie Puth

Eason Chan

Hozier & Maren Morris

Hussain Al Jassmi

Jennifer Hudson

Jessie Reyez

Kesha

Lang Lang

Liam Payne

Lisa Mishra

Luis Fonsi

Milky Chance

Niall Horan

Picture This

Rita Ora

Sofi Tukker

The Killers

Vishal Mishra

Dalle 22 alle 24:

Annie Lennox

Ben Platt

Cassper Nyovest

Christine And The Queens

Common

Delta Goodrem

Ellie Goulding

Finneas

Jack Johnson

Jacky Cheung

Jess Glynne

Jessie J

Juanes

Michael Bublé

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

Sho Madjozi

Zucchero

Dalle 24 all'1.45:

Angèle

Billy Ray Cyrus

John Legend

Lady Antebellum

Leslie Odom Jr.

SuperM

A partire dall'1.45 si esibiranno invece sul palco virtuale di "One World: Together at Home" Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, J Balvin, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Lizzo, LL Cool J, Paul McCartney, Pharrell Williams, i Rolling Stones, Sam Smith, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift e Usher.