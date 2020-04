'Non vivete nella paura': la nuova canzone di Bon Iver contro il coronavirus

"Please don't live in fear". Ovvero: "Per favore, non vivete nella paura". Si intitola così la canzone che Bon Iver ha deciso di pubblicare per raccogliere fondi per aiutare gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. Il brano, pubblicato a sorpresa sulle piattaforme streaming e su BandCamp (dove è possibile scaricarlo a offerta libera - si parte da un dollaro), è un vero e proprio inno contro la paura che il cantautore ha registrato a distanza insieme ai suoi collaboratori.

"La traccia ha viaggiato molto, da un collaboratore all'altro - ha raccontato in un testo scritto per accompagnare l'uscita, su BandCamp - serve a ricordarci che, anche se siamo isolati, non siamo mai soli". Aggiungendo poi che il suo desiderio è quello di "amplificare il bene, donare ai più bisognosi e stringersi intorno alla comunità globale". Il ricavato sarà devoluto a Direct Relief, organizzazione benefica impegnata a sostenere medici, infermieri e personale sanitario.Una curiosità: "Please don't live in fear" è stata scritta da Justin Vernon - questo il vero nome del cantautore del Wisconsin - campionando una traccia, "Visit Croatia", contenuta all'interno dell'album "To Cy & Lee: Instrumentals vol. 1" del musicista britanico Alabaster dePlume, uscito a febbraio.