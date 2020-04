Coronavirus: morto Matthew Seligman. Accompagnò David Bowie in questa leggendaria esibizione

Una quindicina di dischi incisi con varie formazioni (i più rilevanti, quelli pubblicati con i Soft Boys, band post-punk britannica che ispirò i R.E.M., i Flaming Lips e i Replacements) e poi collaborazioni con artisti del calibro di Morrissey, Tori Amos, Stereo MC's e Sinead O'Connor, senza dimenticare quella con David Bowie (che accompagnò anche sul palco del Live Aid nel 1985): il curriculum di Matthew Seligman era piuttosto lungo. Il bassista, morto ieri, venerdì 17 aprile, dopo aver lottato per alcuni giorni contro il coronavirus, aveva iniziato a fare musica alla fine degli Anni '70.

Tra le prime esperienze importanti di Seligman, la partecipazione (nel 1979) alle sessions dell'album "English garden" di Bruce Wooley e The Camera Club. Di quel disco faceva parte anche "Video killed the radio star", brano firmato dallo stesso Wooley, Trevor Horn e Geoff Downes, che immediatamente dopo sarebbe stato reinciso - e portato al successo - dai Buggles.Subito dopo iniziò a suonare con i Soft Boys, che nel 1980 spedirono sul mercato l'album "Underwater moonlight": conobbe così Robyn Hitchcock (che nel gruppo suonava la chitarra), con il quale avrebbe collaborato negli anni successivi per gli album "Black snake diamond röle", "Groovy decay" e "Invisible Hitchcock". Sempre negli Anni '80 portò avanti la collaborazione con Thomas Dolby, conosciuto nei Camera Club (suonava le tastiere), per album come "The golden age of wireless", "Blinded by science" e "The flat Earth".Nella seconda metà della decade iniziò a suonare con Bowie: dopo aver suonato il basso per l'iconico artista britannico in occasione della sua leggendaria esibizione al Live Aid del 1985 (sul palco del Wembley Stadium di Londra l'ex Duca Bianco cantò "TVC15", "Rebel rebel", "Modern love" e "Heroes"), partecipò anche alle registrazioni della colonna sonora del film fantastico "Labyrinth" (Bowie interpretava uno dei protagonisti). Sempre suo il basso di "Absolute beginners".