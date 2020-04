Da Ligabue a Gianna Nannini, le star rispondono all’appello di Laura Pausini

View this post on Instagram

Appello al governo Stiamo parlando, non delle “star”, ma di tutti coloro: musicisti-autori-ballerini-tecnici-lavoratori specializzati-professionisti di ogni settore dello spettacolo-i lavoratori senza cassa di integrazione- lavoratori occasionali- le maestranze che lavorano nel mondo della musica e dell’intrattenimento. Gente che come tutti ha bisogno di lavorare, di vivere, ma di loro, della loro angoscia e del loro disagio economico, si parla pochissimo, mettendo in pericolo anche la loro dignita’. Il paese si appresta a definire la fase 2 e leggiamo ovunque di iniziative, proposte, modalità che consentiranno una graduale, difficile e doverosa ripresa delle attività produttive e commerciali. Ma non leggiamo mai di cosa accadrà ai lavoratori del mondo dell’intrattenimento. Per questo attendiamo e ci auguriamo: - che a tutti i lavoratori del settore, per tutta la fase di emergenza venga assicurato un trattamento economico e previdenziale dignitoso. - che sulla falsariga di quanto già fatto in altre nazioni, si definisca il futuro dei prossimi eventi rispettando e garantendo i diritti di tutti. - che il governo ascolti le varie associazioni di categoria coinvolte e possa offrire all’intero settore un’ipotesi realistica dei tempi in cui poter tornare a lavorare, con risorse concrete che consentano la ripresa delle attività in condizioni di sicurezza, per i lavoratori e per il pubblico. Ci auguriamo infine di rivederci presto, in un club, in teatro, nei palasport, negli stadi, nelle arene e nelle piazze. E quando ci rivedremo, il primo applauso sarà dedicato a loro, ai nostri costruttori di sogni. #seiconnoi ?